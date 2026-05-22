«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы

«Манчестер Сити» объявил об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера

Английский «Манчестер Сити» объявил об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера. Информация появилась на сайте клуба.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» уступил лондонскому «Арсеналу» в борьбе за победу в чемпионате. «Горожане» гарантировали себе серебряные медали.

Гвардиола руководил «Сити» с 2016 года. Вместе с тренером команда шесть раз выигрывала чемпионат Англии, а также впервые в своей истории победила в Лиге чемпионов. Всего испанский специалист завоевал с клубом 20 трофеев.

19 мая стало известно, что Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Во главе команды его сменит Мареска, контракт с итальянцем будет рассчитан на три года. Сообщалось, что Гвардиола поучаствовал в выборе преемника в клубе и одобрил кандидатуру Марески.