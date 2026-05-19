Стало известно об уходе Гвардиолы из «Манчестер Сити»

Журналист Романо: Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити» по окончании сезона

Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как стало известно источнику, решение уже принято, официально о нем будет объявлено в ближайшее время. Контракт Гвардиолы с «Сити» истекает в июне следующего года.

Романо также назвал имя преемника испанца. По его словам, горожан возглавит бывший тренер «Челси» Энцо Мареска.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. При нем команда шесть раз стала чемпионом Англии, впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов. Всего испанец завоевал с «горожанами» 20 трофеев.