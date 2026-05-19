ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в российском регионе

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Воронежской области

ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, ФСБ задержали двух выходцев из ближнего зарубежья, планировавших по заданию спецслужб Украины совершить диверсию на объекте Минобороны России. Фигуранты подорвали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории воинской части в Воронежской области.

Ранее сообщалось, что задержанные — 1982 и 1988 годов рождения. Их завербовали представители Службы безопасности Украины (СБУ).