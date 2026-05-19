Курс одной из ведущих мировых валют к рублю упал до минимума

10:58, 19 мая 2026Экономика

Курс юаня на Мосбирже упал ниже 10,5 рубля впервые с 8 февраля 2023 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: humphery / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов во вторник, 19 мая, курс юаня в моменте упал ниже 10,5 рубля, чего не наблюдалось с 8 февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

К 10:50 котировки китайской валюты опустились примерно до 10,464 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому времени составило 15 копеек. На минимуме курс юаня падал до 10,462 рубля.

Рубль продолжает укрепляться к юаню не первый месяц. По итогам апреля китайская валюта ослабла к российской на 6,52 процента, или на 76 копеек.

Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин аналитики отнесли в том числе снижение российского импорта, значительная часть которого поступает из Китая. Дополнительным фактором укрепления директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко называл выгодные ставки на рублевые инвестиционные инструменты.

