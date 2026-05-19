Россия заметно нарастила закупки грузинского вина

ТАСС: Экспорт грузинского вина в Россию вырос на 6 процентов в январе-апреле

По итогам первых четырех месяцев 2026 года суммарные объемы поставок грузинского вина в Россию увеличились на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном росте отгрузок этого алкоголя из постсоветской страны сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной статслужбы.

За отчетный период экспорт вина из Грузии в Россию подскочил примерно до 15 294 тонн. Стоимость экспорта составила почти 45 миллионов долларов.

Для сравнения, в январе-апреле прошлого года грузинские экспортеры отправили на российский рынок около 14 404 тонн вина на сумму свыше 40 миллионов долларов. Таким образом, за 12 месяцев объемы поставки увеличились почти на тысячу тонн, а их совокупная стоимость — более чем на четыре миллиона долларов.

Наращивание экспорта грузинского вина фиксируется на фоне резкого падения производства этого алкогольного напитка в России. Так, в январе-феврале этого года выпуск виноградных вин на внутреннем рынке сократился на 14,2 процента, игристых — на 21,6 процента, а ликерных — на 39,6 процента. Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая рекордно высокую базу прошлого года, увеличение налоговой нагрузки на производителей, ужесточение акцизов и снижение покупательной способности населения.