12:27, 19 мая 2026Интернет и СМИ

Уехавшему в Европу комику пригрозили депортацией из-за шутки про президента Польши

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Stand-Up Club #1 / YouTube

Белорусский стендап-комик Павел Кривец, уехавший в Европу, и комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным, рассказали об угрозе депортацией из-за шутки про президента Польши Кароля Навроцкого. Подробностями они поделились в шоу «Низкие умы», выпуск доступен на YouTube.

«Паша мне пишет: "Мне написал юрист, что нас могут депортировать [из-за шутки про Навроцкого] на 10 лет за угрозу национальной безопасности"», — заявил Мирзализаде. Он уточнил, что высылкой из европейской страны ему и его коллеге пригрозила некая пользовательница соцсети, представившаяся юристом.

Как пояснили юмористы, в предыдущем выпуске своего шоу они поиронизировали над президентом Польши из-за того, что тот захотел переписать конституцию страны. Отрывок с их высказываниями стал популярным в соцсетях.

Ранее Мирзализаде сравнил отношение к женщинам в России и Европе. Юморист заявил, что в европейских странах от него не требуют по-особенному обращаться с противоположным полом.

