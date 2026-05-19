Уехавшему в Европу комику пригрозили депортацией из-за шутки про президента Польши

Комику Кривцу пригрозили в соцсети депортацией из Польши из-за шутки о Навроцком

Белорусский стендап-комик Павел Кривец, уехавший в Европу, и комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным, рассказали об угрозе депортацией из-за шутки про президента Польши Кароля Навроцкого. Подробностями они поделились в шоу «Низкие умы», выпуск доступен на YouTube.

«Паша мне пишет: "Мне написал юрист, что нас могут депортировать [из-за шутки про Навроцкого] на 10 лет за угрозу национальной безопасности"», — заявил Мирзализаде. Он уточнил, что высылкой из европейской страны ему и его коллеге пригрозила некая пользовательница соцсети, представившаяся юристом.

Как пояснили юмористы, в предыдущем выпуске своего шоу они поиронизировали над президентом Польши из-за того, что тот захотел переписать конституцию страны. Отрывок с их высказываниями стал популярным в соцсетях.

