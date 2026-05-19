13:29, 19 мая 2026

Блогерша Самойлова не смогла назвать столицу российского региона

Олег Давыдов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская блогерша Оксана Самойлова, ставшая гостьей интернет-шоу комика Антона Шастуна «Контакты», не смогла ответить на вопрос, связанный со столицей российского региона. Запись эфира с ее конфузом доступна в соцсети «ВКонтакте».

В программе Шастун попросил блогершу назвать науку про инопланетян, которую можно принять за науку о столице Башкортостана. В ответ Самойлова призналась, что не поняла вопрос. Комик посоветовал ей вспомнить столицу республики, но она не смогла ответить.

«Знаешь, кто в географии шарит? Джиган (рэпер, бывший муж Самойловой — прим. «Ленты.ру»). Реально», — заявила гостья шоу. В итоге блогерша позвонила бывшему супругу, и тот сказал, что столицей Башкирии является Уфа, а наука об инопланетянах называется уфология.

Ранее сообщалось, что у Самойловой нашли многомиллионные долги. Речь идет о задолженностях по налогам и за распространение рекламы.

