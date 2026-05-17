У известной российской блогерши нашли многомиллионные долги

Блогерша Оксана Самойлова задолжала ФНС и РКН 4,04 миллиона рублей

У известной российской блогерши Оксаны Самойловой нашли многомиллионные долги. Как сообщает РИА Новости, речь идет о задолженностях по налогам и за распространение рекламы.

Агентство выяснило, что Самойлова должна выплатить Федеральной налоговой службе (ФНС) 3,329 миллиона рублей, а Роскомнадзору (РКН) — более 714 тысяч рублей. Общий размер долга составляет 4,04 миллиона рублей.

Ранее Самойлова после развода с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) назвала себя бездомной. Селебрити рассказала, что наткнулась на фото и видео особняка, который по решению суда остался экс-супругу, когда чистила память в телефоне. Она отметила, что вложила в дом много сил и труда.