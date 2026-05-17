Москвичей предупредили о грозе и граде

В Москве 17 мая ожидаются ливни, грозы и град

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. По данным Росгидромета, с 15:00 до 21:00 17 мая в столице ожидаются ливни, грозы и местами град. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, в ночь на 18 мая и утром в отдельных районах Москвы, преимущественно в ТиНАО, прогнозируется густой туман с видимостью до 200–700 метров.

В МЧС предупредили, что непогода может привести к падению деревьев, повреждению линий электропередачи и рекламных конструкций, а также затруднению движения на дорогах. Из-за сильных осадков возможно подтопление отдельных участков и увеличение числа ДТП.

Жителей и гостей столицы призвали соблюдать осторожность, избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями во время грозы. Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах.

Ранее стало известно, что аномальная жара продержится в Москве до 22 мая.