14:06, 17 мая 2026

Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта Харьковщины

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), используя дроны, атаковали два населенных пункта Харьковщины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

ВСУ нанесли удар по селам Таволжанка и Ивановка Купянского района. В итоге были разрушены два дома и хозяйственные постройки. «Мирные жители не пострадали», — добавил Ганчев.

Ранее стало известно, что Запорожская область частично обесточена из-за атак ВСУ. Также российские военные заняли населенный пункт Чаривное в Запорожской области.

