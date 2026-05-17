Школьная учительница Путина высказалась о его характере

Учительница Гуревич заявила, что в детстве Путин был самым сильным мальчиком

Школьный педагог Вера Гуревич призналась, что всегда чувствовала, что ее ученика, ныне президента России Владимира Путина, ждет необычное будущее. Ее слова передает РИА Новости.

«Почему-то всегда чувствовала, что его ждет необычное будущее. Я, конечно, не могла сказать, что это будет: президент или это премьер-министр, но я всегда чувствовала, что куда-то он попадет», — сказала женщина. Учительница также сообщила, что в детстве Путин был самым сильным мальчиком, с которым «никто не смел связываться».

Гуревич считает, что благодаря «путинскому характеру», у него хватит сил преодолеть все испытания и провести через них страну. «Это от отца досталось, у отца был кремень-характер», — уточнила она.

Ранее учительница Путина поделилась деталями разговора с ним после избрания на пост. По ее словам, один-единственный раз он ей сказал: «Хватит командовать, теперь командовать буду я!»

Кроме того, она отметила, что гордится своим учеником. Как уточнила преподаватель, он любит свою страну, а также ценит и уважает ее жителей.