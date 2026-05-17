14:44, 17 мая 2026

Школьная учительница Путина высказалась о его характере

Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Школьный педагог Вера Гуревич призналась, что всегда чувствовала, что ее ученика, ныне президента России Владимира Путина, ждет необычное будущее. Ее слова передает РИА Новости.

«Почему-то всегда чувствовала, что его ждет необычное будущее. Я, конечно, не могла сказать, что это будет: президент или это премьер-министр, но я всегда чувствовала, что куда-то он попадет», — сказала женщина. Учительница также сообщила, что в детстве Путин был самым сильным мальчиком, с которым «никто не смел связываться».

Гуревич считает, что благодаря «путинскому характеру», у него хватит сил преодолеть все испытания и провести через них страну. «Это от отца досталось, у отца был кремень-характер», — уточнила она.

Ранее учительница Путина поделилась деталями разговора с ним после избрания на пост. По ее словам, один-единственный раз он ей сказал: «Хватит командовать, теперь командовать буду я!»

Кроме того, она отметила, что гордится своим учеником. Как уточнила преподаватель, он любит свою страну, а также ценит и уважает ее жителей.

