Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:25, 17 мая 2026Культура

Актера из «Околофутбола» обвинили в многомиллионном мошенничестве

Актера Павла Ерлыкова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: фильм «Околофутбола»

Актера Павла Ерлыкова, известного по роли мажора в фильме «Околофутбола», обвинили в мошенничестве в особо крупном размере после срыва поездки детских театральных коллективов в Китай. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ерлыков, как руководитель компании «ЛТ Фест», организовывал поездку на театральный фестиваль LT China 2026 в Пекине. Родители более 1300 детей заплатили около 180 тысяч рублей за участие каждого ребенка. Общая сумма собранных средств могла составить от 72 до 117 миллионов рублей.

Однако значительная часть участников так и не смогла вылететь на фестиваль. По словам пострадавших, без поездки остались от 400 до 650 детей. Родители потребовали вернуть деньги, но, как утверждается, средства им не вернули.

После этого люди начали массово обращаться в полицию и Роспотребнадзор. Сам Ерлыков заявил, что проблемы возникли из-за организации чартерных рейсов, которые компания решила использовать впервые, чтобы сделать стоимость поездки одинаковой для всех участников.

Ранее стало известно, что жительница Рязани обманула более 50 человек при продаже техники Apple.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвой атаки БПЛА в Подмосковье стал иностранец

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Путин поздравил главу Казахстана Токаева с 73-летием

    В США допустили возможность дружбы Трампа и Лукашенко

    В Минобороны Германии высказались о скором мире на Украине

    В Израиле пообещали не жалеть денег на одну цель

    В Германии нашли американские бомбы времен Второй мировой войны

    Врач предупредила о губительных для сердца привычках

    В Узбекистан попытались ввезти сотни килограммов гашиша внутри экскаватора

    Актера из «Околофутбола» обвинили в многомиллионном мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok