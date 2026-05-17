Актера из «Околофутбола» обвинили в многомиллионном мошенничестве

Актера Павла Ерлыкова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Актера Павла Ерлыкова, известного по роли мажора в фильме «Околофутбола», обвинили в мошенничестве в особо крупном размере после срыва поездки детских театральных коллективов в Китай. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ерлыков, как руководитель компании «ЛТ Фест», организовывал поездку на театральный фестиваль LT China 2026 в Пекине. Родители более 1300 детей заплатили около 180 тысяч рублей за участие каждого ребенка. Общая сумма собранных средств могла составить от 72 до 117 миллионов рублей.

Однако значительная часть участников так и не смогла вылететь на фестиваль. По словам пострадавших, без поездки остались от 400 до 650 детей. Родители потребовали вернуть деньги, но, как утверждается, средства им не вернули.

После этого люди начали массово обращаться в полицию и Роспотребнадзор. Сам Ерлыков заявил, что проблемы возникли из-за организации чартерных рейсов, которые компания решила использовать впервые, чтобы сделать стоимость поездки одинаковой для всех участников.

