В российском регионе объявили опасность БПЛА

В Новгородской области объявили опасность БПЛА

В Новгородской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приложение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Внимание! Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Ранее украинский дрон атаковал детский лагерь в другом российском регионе — в Ростовской области. Обломки повредили крышу здания в оздоровительном комплексе «Спутник». Пострадавших в ходе отражения атаки БПЛА не оказалось, также удалось избежать возгорания. Помимо этого, беспилотники были уничтожены в городе Таганроге, Азовском и Неклиновском районах.