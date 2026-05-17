Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 17 мая 2026Россия

В российском регионе объявили опасность БПЛА

В Новгородской области объявили опасность БПЛА
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Новгородской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приложение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Внимание! Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Ранее украинский дрон атаковал детский лагерь в другом российском регионе — в Ростовской области. Обломки повредили крышу здания в оздоровительном комплексе «Спутник». Пострадавших в ходе отражения атаки БПЛА не оказалось, также удалось избежать возгорания. Помимо этого, беспилотники были уничтожены в городе Таганроге, Азовском и Неклиновском районах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Раскрыты подробности расследования против Дурова во Франции

    Готовиться к рождению ребенка россиянам придется по-новому

    В российском регионе объявили опасность БПЛА

    Путин поздравил главу Казахстана Токаева с 73-летием

    Жертвой атаки БПЛА в Подмосковье стал иностранец

    В США допустили возможность дружбы Трампа и Лукашенко

    В Минобороны Германии высказались о скором мире на Украине

    В Израиле пообещали не жалеть денег на одну цель

    В Германии нашли американские бомбы времен Второй мировой войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok