Песков допустил возможность увидеть Путина за рулем в Москве

Россияне могут увидеть Владимира Путина за рулем автомобиля на дорогах Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обычный человек теоретически может увидеть Владимира Путина за рулем автомобиля на дорогах Москвы. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Отвечая на вопрос, может ли россиянин случайно оказаться рядом с президентским автомобилем в соседней полосе движения, Песков допустил такую возможность. Подробностей о мерах безопасности или маршрутах президента представитель Кремля не привел.

Поводом для обсуждения стала поездка президента 11 мая, когда Путин самостоятельно приехал к своей первой учительнице Вере Гуревич. Для передвижения российский лидер выбрал автомобиль Aurus Komendant.