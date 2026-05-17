Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 17 мая 2026Россия

Песков допустил возможность увидеть Путина за рулем в Москве

Россияне могут увидеть Владимира Путина за рулем автомобиля на дорогах Москвы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обычный человек теоретически может увидеть Владимира Путина за рулем автомобиля на дорогах Москвы. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Отвечая на вопрос, может ли россиянин случайно оказаться рядом с президентским автомобилем в соседней полосе движения, Песков допустил такую возможность. Подробностей о мерах безопасности или маршрутах президента представитель Кремля не привел.

Поводом для обсуждения стала поездка президента 11 мая, когда Путин самостоятельно приехал к своей первой учительнице Вере Гуревич. Для передвижения российский лидер выбрал автомобиль Aurus Komendant.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Окружение Трампа забеспокоилось о возможном вторжении КНР на Тайвань

    В США допустили дальнейшие послабления ограничений на покупку российской нефти

    Российский предприниматель захватил трон в Эрмитаже, зачитал монолог и достал ножи

    «Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

    Пропавших в лесу пенсионера и ребенка нашли после масштабных поисков

    Российский турист поругался с турком и был арестован

    Во Франции допустили выдачу ордера на арест Маска

    Последний звонок обойдется московским родителям почти в 20 тысяч рублей

    Дом чемпиона US Open ограбили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok