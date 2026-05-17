17:09, 17 мая 2026Спорт

«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» на своей площадке обыграл ярославский «Локомотив» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 17 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Артем Галимов и Александр Хмелевски. У «Локомотива» отличился Александр Полунин.

«Ак Барс» одержал вторую победу в серии и восстановил равенство — 2-2. Пятый матч пройдет 19 мая.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина. «Ак Барс» трижды завоевывал трофей, в последний раз это произошло в 2018 году.

