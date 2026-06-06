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21:35, 6 июня 2026Бывший СССР

Появились подробности о бое со спецназовцами ВСУ в Черном море

RusVesna: Украинские военные планировали атаковать буровые вышки «Черноморнефтегаза»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России потопили в Черном море два катера со спецназом ВСУ, ударив по ним дронами «Герань». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Предположительно, украинские военные планировали высадку на Кинбурнской косе или буровых вышках «Черноморнефтегаза».

Ранее сообщалось, что на борту катеров находились украинские спецназовцы: морпехи и бойцы Сил специальных операций.

До этого стало известно, что в Черном море было атаковано рыболовецкое судно. Пять человек получили ранения.

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