Стало известно о бое со спецназовцами ВСУ в Черном море

Военкор Коц: Российские военные дали бой скоростным катерам ВСУ с экипажем в Черном море

Российские военные дали бой скоростным катерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем в Черном море. Об этом стало известно из публикации военного корреспондента Александра Коца.

Как рассказал журналист, на борту катеров находились украинские спецназовцы: морпехи и бойцы Сил специальных операций.

«Те, кто не сгорел сразу, — за бортом. В июньской воде Черного моря, в полной снаряге, в километрах от берега шансов — ноль», — подписал видео военкор Коц.

Ранее сообщалось, что в Черном море было атаковано рыболовецкое судно. Пять человек получили ранения.