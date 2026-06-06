Санчес: Заявление Путина о санкциях говорит о провале Евросоюза

Ограничительные меры Евросоюза в отношении России не возымели успеха и провалились. Об этом заявил ведущий телеканала RT Рик Санчес в социальной сети X после заявления президента России Владимира Путина о западных санкциях.

«В какой-то момент Путин посмотрел в камеру и сказал: "Они думали, что смогут навредить нам, но у них это не получилось". Он имел в виду ЕС, и факты явно подтверждают его слова», — написал журналист.

Он также подчеркнул, что больше всего санкции навредили европейским экономикам, а Россия сумела их преодолеть, переориентировав торговые потоки на Китай и страны Глобального Юга.

Ранее Путин заявил, что Еврозона понесла ущерб до 2,5 трлн евро из-за введения санкций против России.