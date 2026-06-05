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18:43, 5 июня 2026Экономика

Путин раскрыл ущерб Европе от антироссийских санкций

Путин: Еврозона понесла ущерб до 2,5 трлн евро из-за введения санкций против России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврозона понесла ущерб от 1,5 до 2,5 триллиона евро из-за ведения антироссийских санкций. Убытки валютного союза раскрыл президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства подчеркнул, что санкции сильнее вредят тем, кто их вводит.

«По разным оценкам, если на Еврозону посмотреть, от 1,5 до 2,5 триллиона евро в Еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но сейчас происходит переоценка, и эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами», — заявил Путин.

Ранее президент допустил, что по итогам 2026 года дефицит бюджета в России может вырасти. Однако, несмотря на такую динамику, он окажется меньше, чем у других развитых стран. В 2025 году показатель в России был на уровне 2,6 процента, тогда как в США, например, — 5,9 процента.

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