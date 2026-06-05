Путин допустил рост дефицита бюджета

Путин: Дефицит бюджета в России по итогам 2026 года может подрасти

Дефицит бюджета в России по итогам 2026 года может подрасти. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства отметил, что несмотря на такую динамику, показатели России все равно окажутся меньше, чем у других развитых стран.

«Дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году — 3,1 процента от ВВП. Максимальный дефицит у таких стран как Польша — 3,7 процента, Бельгия — 5,2 процента, Франция — 5,1 процента, США — 5,9 процента. В России — 2,6 процента», — уточнил Путин.

Ранее президент объявил о нужности миру гибкой финансовой инфраструктуры, в которой нет рисков и преград. Путин добавил, что Россия занимает высокие позиции по развитию цифровых платформ в различных сферах жизни.

Глава государства также заявил, что нестабильность в мире исходит из перехода от «вертикальной», где доминирует Запад, к многополярной модели.