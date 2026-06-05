Путин назвал главную причину нестабильности в мире

Путин: Корни турбулентности в мире кроются в переходе к многополярной модели

Нестабильность в мире исходит из перехода от «вертикальной», где доминирует Запад, к многополярной модели. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Корни нынешней турбулентности в мире кроются в том, что он переходит к от вертикальной, иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств, причем небольшого количества государств, к более сложной, распределенной и многополярной», — подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что мир переходит к более сложной модели, в том числе в сторону развития стран Глобального Юга.

Ранее Путин начал свое выступление на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ-2026). В Кремле заявляли, что в ходе своего выступления российский лидер уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.

