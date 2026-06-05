Началось выступление Путина на ПМЭФ

Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ-2026). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В Кремле заявляли, что в ходе выступления на ПМЭФ Путин уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне. Президент также расскажет о своем видении будущего страны, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В пленарном заседании принимают участие президент Узбекистана, президент Танзании и министр энергетики Саудовской Аравии.

Путин прибыл в Петербург днем ранее, 4 июня. Глава государства встретился в Константиновском дворце с руководителями международных информационных агентств и ответил на их вопросы.

Пленарное заседание на ПМЭФ в 2025 году продлилось четыре часа, речь президента длилась 55 минут. В ходе дискуссии Путин обсудил с участниками форума конфликт на Украине, вопросы инфляции, объем валового внутреннего продукта и уровень бедности в стране и другие темы.

