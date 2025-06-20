«Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

Путин допустил, что Россия заберет Сумы

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в 2025 году проходит в 28-й раз. Глава государства затронул темы инфляции в России, ВВП и уровня бедности, а также ответил на вопрос, ждет ли российская сторона капитуляции Украины для завершения СВО.

Путин заявил, что не ждет от Зеленского капитуляции

Президенту России Владимиру Путину задали прямой вопрос, ждет ли он капитуляции от Владимира Зеленского, как того потребовал от Ирана президент США Дональд Трамп. По словам Путина, Москва таких требований перед Киевом не ставит, потому что в российско-украинском конфликте «ситуация принципиально другая».

Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины, мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле Владимир Путин президент России

Президент России также напомнил, что много раз говорил о том, что русские и украинцы — один народ. «В этом смысле вся Украина — наша», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, по достижении каких рубежей Российская армия готова остановиться.

Знаете, у нас есть такая старинная... это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше Владимир Путин президент России

Помимо этого Путин высказался о вероятности занятия Российской армией приграничного украинского областного центра Сумы.

У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю Владимир Путин президент России

Президент России добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при вторжении в Курскую область потеряли почти 80 тысяч человек. «Взяли, забрались к нам в Курскую область. Потеряли там 76 тысяч человек. Это катастрофа для них. В конечном счете мы их оттуда выбили», — сказал он.

Также Путин заявил, что подтверждений намерений Киева использовать «грязную бомбу» нет, но такие планы могут появиться «в больном воображении» украинского руководства. Он подчеркнул, что использование «грязной бомбы» против РФ было бы колоссальной и «последней» ошибкой украинской стороны.

Российские артиллеристы на Курском направлении специальной военной операции Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Путин заявил, что представления о российской экономике устарели

В ходе своего выступления глава государства отметил, что в разных регионах мира стремительно вспыхивают кризисы. По его словам, сегодня это видно по ситуации на Ближнем Востоке. При этом, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России показывает в последние два года хорошие результаты, прибавляя в среднем по 4 процента ежегодно, констатировал Путин.

Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе — первое Владимир Путин президент России

Что Путин еще сказал об экономике России Прирост ненефтегазового ВВП составил 7,2 процента в 2023 году и 5,6 процента — в 2024-м. Вклад сырьевых доходов в общий рост ВВП оказался не определяющим. «Общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают», — заявил Путин Инфляция в России опустилась ниже 10 процентов, ситуация с ней развивается лучше прогнозов. Он сообщил, что по данным на 16 июня годовая инфляция составила 9,6 процента. Путин отметил в этой связи действия Банка России и правительства. В то же время Путин признал, что некоторые эксперты указывают на риски рецессии в экономике России. «Некоторые специалисты и эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить», — сказал он. Безработица в России остается на минимальном уровне 2,3 процента. По словам Путина, России удается идти по правильному пути в решении проблемы молодежной безработицы. России нужен переход к экономике высоких зарплат, основанных на повышении качества рабочих мест. Однако сейчас уровень зарплат в России все еще недостаточный. Президент констатировал, что Россия достигла рекордно низкого за всю историю страны уровня бедности, который в настоящее время составляет 7,2 процента. «В 2000 году уровень бедности составлял 29 процентов в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллиона человек. По итогам 2024 года это уже не 29 процентов, а 7,2 процента, и это не 42,3 миллиона человек, это 10,5 миллиона человек», — сказал президент.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Путин пообещал развивать ОПК и помещать в копилку негативный опыт на СВО

Глава государства призвал ускорить внедрение гражданских разработок в военной сфере, а также по возможности обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов экономики.

Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте Владимир Путин президент России

Путин пообещал, что Россия будет на новой технологической базе наращивать боевые возможности своих Вооруженных сил, оснащая их по последнему слову техники и модернизируя объекты военной инфраструктуры.

При этом при принятии решений по развитию ОПК Россия будет учитывать в том числе негативный опыт, полученный в ходе СВО. Он привел пример, что недорогие беспилотники «стали эффективным средством поражения дорогостоящей техники». Как высказался глава государства, такой опыт «также пойдет в копилку».