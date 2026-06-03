ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 3 июня 2026Россия

В Кремле раскрыли детали выступления Путина на ПМЭФ

Песков: Путин в выступлении на ПМЭФ уделит внимание политическим вопросам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) уделит внимание политическим вопросам. Детали выступления главы государства раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин уже начал подготовку к мероприятиям ПМЭФ и работает над своим выступлением, которое состоится на пленарной сессии форума.

Уточняется, что главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.

«Но, конечно, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание», — заключил Песков.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал главную особенность ПМЭФ-2026. По его словам, мероприятие объединяет суверенные страны, которые готовы прежде всего развивать собственные экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал атаку на Петербург

    Изрубивший бывшую жену и ее нового ухажера россиянин выслушал приговор

    Белорусский министр обороны заявил об угрозе конфликта против Белоруссии и России

    В Подмосковье задержали обещавших вернуть участника СВО из плена аферистов

    Назван самый популярный среди россиян вид квартир

    Раскрыта цель смертельного удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

    Минфин России удвоит закупки валюты

    Раскрыто число удаленных с ЕГЭ российских школьников

    Влияние санкций на защиту от БПЛА оценили

    Монсон рассказал о подготовке к бою с Емельяненко по правилам бокса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok