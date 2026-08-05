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15:04, 5 августа 2026 (обновлено: 15:26, 5 августа 2026)ЭкономикаЭксклюзив

Названо самое популярное у россиян время года для смены работы

«КОРТРОС»: Лето оказалось самым популярным у россиян временем года для смены работы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Значительная часть россиян предпочитает менять работу в летний сезон. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками ГК «КОРТРОС». С его итогами ознакомилась «Лента.ру».

В исследовании приняли участие в общей сложности 1,5 тысячи представителей различных отраслей российской экономики, включая розничную торговлю, IT-сектор, промышленность, а также государственный и финансовый секторы.

Чуть менее трети (30 процентов) респондентов признались, что в последний раз меняли работу в летний период. Для четверти опрошенных сезон отпусков является идеальным временем для перехода в новую компанию.

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В топ-3 популярных у россиян времен года для смены работы также вошла осень (23 процента) и зима (20 процентов). Весна заметно отстала, в марте-мае активно искать новый источник дохода предпочитают 14 процентов респондентов.

Выбор большинства опрошенных в пользу жарких месяцев объясняется рядом факторов. Во-первых, в этот период можно совмещать поиск работы и прохождение собеседований с отпуском. Кроме того, опрошенные признались, что в июне-августе на российском рынке труда традиционно открывается большое число вакансий в преддверии делового сезона.

Впрочем, отмечают эксперты, сейчас не самое лучшее время для смены работы. В условиях роста издержек, усиления налоговой нагрузки и падения спроса на внутреннем рынке руководители многих российских компаний стали тщательнее подходить к набору новых сотрудников и строже оценивать их профессиональные навыки. Если перешедший сотрудник окажется неэффективным, рассчитывать на рост зарплаты он не сможет, констатировал бизнес-аналитик Дмитрий Трепольский.

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