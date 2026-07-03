Россиянам отсоветовали искать новую работу

Аналитик Трепольский призвал россиян не искать новую работу ради повышения зарплаты

Искать новую работу в следующем году ради повышения зарплаты не стоит. Об этом заявил бизнес-аналитик Дмитрий Трепольский, его слова приводит «Газета.Ru».

Переход в другую компанию вовсе не означает автоматической прибавке к зарплате, пояснил эксперт. Работодатели в последнее время стали гораздо тщательнее подходить к оценке эффективности новых сотрудников. «Эпоха, когда простой переход в другую компанию автоматически гарантировал прибавку в 20-30 процентов, подходит к концу», — констатировал Трепольский.

Для офисных сотрудников, отметил он, более перспективной стратегией станет развитие внутри компании. При смене места работы, подчеркнул Трепольский, следует учитывать, что работодатели стали гораздо глубже анализировать экономическую целесообразность новичков. Если перешедший сотрудник окажется неэффективным, рассчитывать на рост зарплаты он не сможет, резюмировал эксперт.

В целом, отмечают аналитики, «гонка зарплат», стартовавшая в России после 2022 года, к настоящему времени фактически подошла к концу. Рост издержек не позволяет отечественным работодателям повышать оклады сотрудникам теми же темпами, что в 2023-2024 годах. В 2026-м, спрогнозировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, прирост зарплат на внутреннем рынке замедлится как в номинальном, так и в реальном выражении. Схожего мнения придерживаются и в Центробанке.