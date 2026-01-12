Россиянам спрогнозировали завершение «зарплатной гонки»

Аналитик Федоров: Темпы роста зарплат в России замедлятся в 2026 году

Россиянам не стоит рассчитывать на сохранение высоких темпов роста зарплат, динамика не выйдет на уровень, фиксировавшийся в 2023-2024 годах. Завершение «зарплатной гонки» в стране спрогнозировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Его слова приводит «Газета.Ru».

В 2026 году, ожидает аналитик, темпы роста зарплат россиян замедлятся как в номинальном, так и в реальном выражениях. Все это в итоге закрепит тенденцию перехода значительной части граждан к сберегательной модели финансового поведения, пояснил эксперт.

Потребительские расходы населения продолжат снижаться, как и объемы банковских депозитов, прогнозирует Федоров. До обвала дело вряд ли дойдет, но снижение будет заметным, констатировал Федоров. В сложившихся реалиях граждане, скорее всего, предпочтут укрепить финансовую подушку безопасности на случай, «если все будет плохо», резюмировал эксперт.

О завершении «зарплатной гонки» в России ранее заявляли в том числе в Центробанке (ЦБ). Ощутимое замедление реальных окладов в стране, по данным регулятора, стало отчетливо ощущаться еще в прошлом году. Этому поспособствовал в том числе увеличение издержек российских компаний. Нынешний год, считают в ЦБ, может закрепить тенденцию замедления роста зарплат.