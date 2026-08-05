Стали известны подробности о покупательнице жилья поджегшей себя пенсионерки

Покупательница жилья поджегшей себя москвички потратила на аренду около 3 млн рублей

Покупательницей квартиры пенсионерки из Москвы, которая подожгла себя при судебных приставах, не желая выселяться, оказалась 30-летняя педагог. Подробности о девушке стали известны Telegram-каналу Shot.

По информации источника, все четыре года после приобретения квартиры Нино приходится выплачивать ипотеку за недвижимость, в которую ей не удавалось заехать из-за прежней владелицы, и снимать жилье. В общей сложности девушка потратила на аренду примерно три миллиона рублей — это 1/3 от суммы, которую она отдала за покупку «двушки».

Девушка рассказала, что после того, как она пришла в квартиру с судебным приставом, пенсионерка попросила дать ей время, чтобы собрать вещи. Через минуту или две, добавила она, двушка площадью 40 квадратных метров мгновенно вспыхнула. Нино отметила, что дом мог полностью сгореть, так как подключен к газоснабжению.

О поджегшей себя 68-летней женщине, которую хотели выселить по «схеме Долиной», стало известно ранее в этот же день. В результате случившегося пенсионерка попала в реанимацию с 70 процентами ожогов и впала в кому, а пристав, пытавшийся спасти ее, заработал сильные ожоги рук.

Позднее выяснилось, что женщина несколько лет назад подожгла военкомат по указу мошенников.