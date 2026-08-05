Еще одна постсоветская страна решила перейти на стандарты НАТО

Молдавия хочет перейти на стандарты НАТО к концу 2027 года

Молдавия захотела перейти на стандарты Североатлантического альянса к концу 2027 года. Об этом сказано в программе реализации Стратегии национальной обороны Республики Молдова на 2024-2034 годы, постановление опубликовано на сайте правительства.

«Предусматривается оснащение армии вооружением, техникой и спецоборудованием, совместимыми с вооружением и техникой стран — партнеров НАТО», — следует из документа.

Отмечается, что положения Стратегии национальной обороны коррелируют с целью Молдавии о вступлении в Европейский союз. Она предусматривает сближение Молдавии с архитектурой безопасности ЕС.

Программа реализации Стратегии на 2026-2030 годы была утверждена молдавским правительством 5 августа.

Ранее стало известно, что Венгрия на техническом совещании заблокировала следующие процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Страны не смогут начать официальные переговоры с ЕС по реформам внутреннего рынка и конкурентоспособности до 1 сентября, на которое запланировано следующее техническое заседание.