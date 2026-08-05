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18:36, 5 августа 2026 (обновлено: 18:43, 5 августа 2026)Забота о себе

Воду из офисного кулера назвали опасной для здоровья

Инфекционист Матюхин назвал воду из кулера инкубатором кишечной палочки и плесени
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Матюхин предупредил, что вода из офисного кулера нередко становится инкубатором опасных для здоровья инфекций. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Врач подчеркнул, что риск связан не с водой как таковой, а с нарушением техники обслуживания кулера. Он объяснил, что при недостаточной гигиене внутри этого прибора создается теплая и влажная среда, благоприятная для размножения микроорганизмов.

Главными рассадниками бактерий Матюхин назвал краники кулера и каплесборник — на них могут оседать кишечная палочка и стафилококки, а на биопленке внутри трубок может размножаться синегнойная палочка. «Внутри прибора темно и влажно, поэтому там активно растет плесень. Споры грибов вызывают аллергию, астму и расстройства ЖКТ — причем на ранних стадиях без запаха или привкуса», — добавил врач.

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Матюхин также отметил, что при контакте с грязной посудой на кранах кулера могут оседать листерии, сальмонеллы и даже дрожжевые грибки Candida.

Ранее микробиолог Джейсон Тетро назвал предмет, который считается самым грязным и при этом используется ежедневно. По его словам, наибольшую опасность представляют кнопки для ввода PIN-кода на терминале оплаты в магазинах.

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