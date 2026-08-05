Tez Tour: Россияне массово поедут в Мексику в случае возобновления прямых рейсов

Мексике предрекли рост популярности у россиян в случае запуска прямых рейсов. Об этом заявил Национальной службе новостей (НСН) коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Эксперт отметил, что количество туристов напрямую зависит от доступности направления. «Чем чаще летают самолеты, тем ниже стоимость билетов. Отельная база в Мексике достаточна для приема туристов. На данный момент единственная причина, по которой в Мексике нет массового турпотока из России, — отсутствие прямой полетной программы», — пояснил Арзуманов.

По его словам, в настоящее время средний чек за поездку в Мексику с пересадкой выходит дороже Мальдив — около 300 тысяч. По мнению Арзуманова, россияне массово поедут в страну Центральной Америки в случае возобновления прямых рейсов, так как билеты и проживание в таком случае обойдутся дешевле.

Ранее в России заявили о готовности возобновить прямое авиасообщение с Мексикой. Отмечалось, что в настоящее время предметные переговоры относительно запуска прямого авиасообщения между странами не ведутся.