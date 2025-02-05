«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?

Россиянка описала поездку в Мексику фразой «хаос и солдаты с винтовками»

Согласно данным специалистов Global Guardian 2025 года, Мексика входит в список стран с высокими рисками для путешествий. В исследовании говорится, что деятельность наркокартелей проникает во многие уровни мексиканской экономики и общества, а конфликты между членами банд происходят даже в туристических районах. Несмотря на это, россияне продолжают ездить в латиноамериканскую страну, восхищаться ее культурой, пробовать острые такос с текилой и удивляться местным парадоксам. Что их так привлекает в Мексике — в материале «Ленты.ру».

В Мексике регулярно похищают туристов, но это их не останавливает от поездок

Global Guardian не просто так включили Мексику в свой рейтинг самых опасных стран мира для туристов. Похищения и трагические события с участием иностранцев случаются там с пугающей регулярностью.

В январе 2025 года местный наркокартель освободил похищенную ранее супружескую пару россиян — Татьяну и Даниила Алтынцевых — и их двух детей. После поездки на Кубу соотечественники решили отправиться в Мексику и посетить крайне опасный для туристов город Рейноса, где в 2009 году обнаружили самый большой за всю историю страны подпольный склад оружия.

По приезде туда пара перестала выходить на связь. Вскоре неизвестные написали с мексиканского номера их родственнице, живущей в США, и потребовали у нее выкуп в размере 7,6 тысячи долларов (около 759 тысяч рублей). После получения всей суммы Алтынцевых отпустили на свободу.

Другая громкая история похищения произошла в марте 2024 года. 23-летнюю москвичку Марию Ригович похитили в том же городе Рейноса. Путешественница отправилась туда с семьей мексиканцев на автомобиле, а позже прислала своему мужу сообщение о том, что их преследуют вооруженные бандиты из местного картеля. Спустя три часа с ее телефона пришло требование о выкупе в размере 1,5 тысячи долларов (около 149 тысяч рублей). Незадолго до того как девушка перестала выходить на связь, она записала аудиосообщение.

Ребят, я это записываю на случай, если я умру. Пожалуйста, помолитесь за нас, я вас всех очень люблю. Скорее всего, нас убьют Мария Ригович похищенная в Мексике россиянка

Супруг Ригович перевел деньги на указанную карту, после чего у него запросили еще 900 долларов, которые он также отправил. Россиянку позже освободила местная полиция во время спецоперации.

Не так благополучно закончилась история двух американок — Зары Халл и Кейли Питце, которые отдыхали на курорте Канкун со своими молодыми людьми летом 2024 года. Девушки выпили воды в баре у бассейна и обе потеряли сознание. Вскоре у Халл случился припадок с судорогами и рвотой, ее пришлось отправить в больницу. Вторая туристка осталась в отеле, но приходила в себя весь следующий день.

В больнице у иностранцев потребовали 10 тысяч долларов (около 999 тысяч рублей) за осмотр, постановку диагноза и назначенное лечение. Семья девушки перевела деньги, но на следующее утро потребовалась еще большая сумма. Родным пришлось договариваться с сотрудниками посольства США в Мексике, чтобы вернуть Халл на родину.

Мать парня пострадавшей предположила, что туристок могли опоить наркотиками, чтобы похитить, продать в рабство или на органы. По словам женщины, им объяснили, что в Мексике это распространенная практика.

«Мексика одновременно восхищает и пугает»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая поехала в Мексику со своим молодым человеком в начале 2025 года, отметила, что привыкнуть к этой стране с первых минут у нее не получилось — Мексика одновременно ее восхищает и пугает.

Я не исключаю, что здесь невероятная природа, яркая культура и, возможно, вполне доброжелательные люди, но вместе с тем — постоянное ощущение угрозы. И почему-то именно ее я чувствую в полной мере. Знаете, что самое страшное в моем случае? Что каждый день, проведенный в этой стране, мне кажется, что моя жизнь «на мушке» Марина Ершова российская тревел-блогерша

Россиянка добавила, что из-за постоянного чувства опасности она даже перестала спать по ночам. Путешественница пояснила, что в стране у наркокартелей есть большое влияние, а прямо сейчас в штате Синалоа идет война двух картелей за власть в городе Кульякан. По ее словам, насилие в Мексике поражает своей безнаказанностью.

Побывавшая в Мексике россиянка пожаловалась на преследовавшее ее в стране чувство страха Фото: Rebecca Blackwell / AP

Другая тревел-блогерша, Елизавета, выразила мнение, что не во всех мексиканских городах одинаково небезопасно.

Мерида в рейтинге безопаснее многих европейских городов. В столице, Мехико, никто не бегает c пистолетом, однако в бедные районы заходить не стоит. Похищения бывают, но не рандомно всех подряд, просто помните элементарно, что девушкам после 22:00 одним лучше не выходить. Судя по ситуации в мире, в Европе это еще более актуально сейчас, например, в Париже Елизавета автор тревел-блога «Удивительная Мексика»

Россиян шокировали мексиканская грязь, сильные запахи и хаос

Первое, что бросается в глаза в Мексике, — сильная грязь, призналась Ершова.

Реально много грязи, пыли, пакетов, плохих дорог, открытых мусорных баков и вместе с ними — мухи, вонючие, приставучие мухи... Такое ощущение, что тут смешались сочные краски с пылью, и получилась эта самая Мексика Марина Ершова российская тревел-блогерша

На улицах мексиканских городов туристка заметила много бродячих собак, рынков, где можно найти все — «от гуавы до пластиковых католических куколок в виде Иисуса», людей, которые без стеснения танцуют сальсу прямо на тротуаре, и американских туристов «с большими животами и толстыми кошельками».

Кроме того, путешественница обратила внимание на сильные запахи. «Сразу почувствовали запах жареной картошки, смешанной с пылью, гнилых фруктов, старых машин, а точнее выхлопов, и еще чего-то, чего я пока не идентифицировала. И между всем этим держится стабильная вонь. Дышать сложно и неприятно», — пожаловалась Ершова.

Россиянка добавила, что в Мексике чувствуется постоянный хаос, повсюду ходят солдаты с винтовками, а грязь соседствует с ярчайшей культурой.

Популярные курорты Мексики — Канкун, Пуэрто-Вальярта, Тулум, Акапулько, Исла-Мухерес Фото: Geography Photos / Universal Images Group via Getty Images

Российскому тревел-блогеру Александру Мексика чем-то напомнила Египет. Он отметил, что в обеих этих странах водители не соблюдают правила дорожного движения и включают поворотники «только по праздникам», а пешеходы бесцеремонно выходят на проезжую часть и ждут, что их будут пропускать.

Александр также обратил внимание на отзывчивость мексиканцев. «Здесь, как и в Египте, тебе всегда рады помочь, даже если вы друг друга совсем не понимаете. Улыбка, пара жестов — и дело сделано», — порадовался он.

С ним согласилась и автор тревел-блога «Блондинка в Мексике», которая уже несколько лет живет в этой стране.

«Мексиканцы всегда улыбчивые и приветливые. Даже если ты очень плохо говоришь на испанском (или не говоришь вообще), они будут стараться тебе помочь и подсказать», — рассказала она.

Мексиканцев и россиян объединяет неприязнь к гринго и любовь к шашлыку

Несмотря на то что, на первый взгляд, Россия и Мексика — совершенно разные страны, у их жителей есть некоторые общие особенности характера и поведения, заметила тревел-блогерша Ершова.

Во-первых, она обратила внимание на их общую неприязнь к американцам, которых в Мексике называют гринго. По ее словам, жители этой латиноамериканской страны не понимают, как туристы из США могут проводить там отпуска, восхищаться пляжами и текилой, дешевой жизнью в роскошных отелях, но при этом свысока относиться к местным.

Еще одна вещь, которая, по мнению путешественницы, объединяет эти народы, — любовь к шашлыку. «Мясо на углях сопровождает нас на майских праздниках, летних вылазках и просто дружеских встречах. В Мексике же есть свой "шашлык" — это пастор (маринованное мясо на вертеле), асадо и такос с мясом», — пояснила она.

Другая общая черта россиян и мексиканцев — патриотизм. «Мы можем ругать свои правительства, материться на дороги, но попробуй кто-то извне критиковать Россию или Мексику — держите нас семеро!» — заметила Ершова.

Она добавила, что семейные ценности занимают важное место как в русской, так и в мексиканской культуре. По ее словам, мексиканцы готовы часами обсуждать дела своих многочисленных родственников, а их семейные праздники превращаются в фестиваль.

Мексиканские мужчины не скупятся на небанальные комплименты, а женщины презирают диеты

Тревел-блогерша предупредила своих соотечественниц, что мексиканцы настолько хороши, что «можно забыть, каково это — возвращаться к обычным мужчинам». Россиянка рассказала, что они не делают женщинам стандартные комплименты, а сравнивают их с солнцем, звездами и богинями, каких свет не видывал.

Помимо этого, мексиканцы не просто готовят еду, а создают кулинарные шедевры. «Уровень такой, что начинаешь мечтать постоянно есть только мексиканскую кухню, приготовленную руками мачо! А кто после этого захочет суп из пакета?» — задалась вопросом автор блога.

Также путешественница подчеркнула, что мексиканцы любят всем сердцем.

Это как ураган — нежный, но мощный. Сначала вы будете в восторге, а потом не сможете вернуться к людям, у которых вместо эмоций — айсберг Марина Ершова российская тревел-блогерша

А мексиканские женщины, по ее словам, легко балансируют между едой, тусовками, красотой и невероятным весельем и любят «лежать, задрав ноги, прикусывая жирные лепешки и запивая их сладкой колой». Россиянкам, которые сидят на диетах и едят по одному авокадо в день, мексиканки советуют «не сходить с ума и есть все подряд».

Ершова добавила, что у мексиканок философия жизни простая: еда — это счастье, а счастливые люди — красивые люди. «И знаете, я тут походила, посмотрела на них и поняла: оно работает! И вот сидишь ты рядом с этой красоткой, которая умудряется слопать целую тарелку кесадильи, запить колой, и при этом выглядит она настоящей красоткой с экрана!» — восхитилась она.

Мексиканцы считают, что в России «выжить сложнее»

У большинства россиян Мексика ассоциируется с буррито, сомбреро и текилой. Тревел-блогер Александр во время своей поездки убедился, что это стереотипы, а на самом деле буррито — лишь фастфуд для туристов, вместо сомбреро мексиканцы носят бейсболки и ковбойские шляпы, а текила — далеко не единственный местный алкоголь. В каждом мексиканском регионе есть свой фирменный напиток: мескаль, пульке и даже вино.

Буррито — лишь фастфуд для туристов, а настоящая мексиканская еда — это тако, тамале и энчиладас Фото: Lecker Studio / Shutterstock / Fotodom

Похожие мифы есть и у мексиканцев про Россию. Один из них в разговоре с Александром предположил, что в нашей стране всегда холодно, опасно выходить на улицу, медведи чуть ли не ходят по городам, а полицейские такие же строгие, как их мексиканские коллеги, только в шапках-ушанках.

Блогер добавил, что о России в Мексике знают мало и считают, что там «выжить сложнее». «У каждой страны свои страхи. Кто-то боится перестрелок, кто-то — зимы. Но в конечном итоге все это становится частью жизни, и мы, люди, ко всему приспосабливаемся», — сделал вывод россиянин.