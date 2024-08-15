Туристок накачали наркотиками на курорте Мексики ради продажи на органы

Fox 32 News: в Канкуне двух американок накачали наркотиками в баре отеля

Двух американских туристок накачали наркотиками в баре отеля на курорте Мексики. Близкие девушек считают, что их хотели похитить для продажи на органы, подробности сообщает Fox 32 News.

Зара Халл и Кейли Питце отдыхали вместе с возлюбленными в Канкуне. 1 августа девушки выпили воды в баре у бассейна и обе потеряли сознание. Вскоре у Халл случился припадок с судорогами и рвотой, ее пришлось отправить в больницу. Вторая туристка осталась в отеле, но приходила в себя весь следующий день.

Вместе с Халл все время был ее парень Джейк Снайдер. В больнице у иностранцев потребовали 10 тысяч долларов за осмотр, постановку диагноза и назначенное лечение. Семья девушки перевела деньги, но на следующее утро потребовалась еще большая сумма.

Более суток спустя родным Халл удалось договориться с посольством США и организовать перелет девушки на родину. Американка смогла самостоятельно есть и пить только через неделю, до этого питательные вещества она получала через капельницу. Кроме того, долгое время девушка дышала через аппарат искусственной вентиляции легких.

Мать Джейка Снайдера Стефани предположила, что туристок могли опоить наркотиками, чтобы похитить, продать в рабство или на органы. По словам женщины, им объяснили, что в Мексике это распространенная практика. Сейчас близкие Халл открыли сбор средств, чтобы оплатить растущие медицинские счета.

Ранее в Таиланде женщина-трансгендер накачала немецкого туриста наркотиками и ограбила его. Злоумышленницу поймали в номере отеля, усыпанном метамфетамином.