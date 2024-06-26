Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:39, 26 июня 2024Путешествия

Трансгендер накачал туриста наркотиками и был пойман в усыпанном амфетамином номере отеля

В Таиланде женщина-трансгендер и ее подруга опоили и ограбили туриста

Фото: Rachen Sageamsak / XinHua / Globallookpress.com

В Таиланде женщина-трансгендер и ее подруга накачали немецкого туриста наркотиками и ограбили его. Об этом сообщает Khaosod English.

По информации издания, туристическая полиция Бангкока арестовала преступниц 26 июня. Они были пойманы в номере отеля, усыпанном метамфетамином и алпразоламом. Их обвиняют в краже наличных, кредитных карт и камеры.

Преступницы признались в содеянном и рассказали, что встретили иностранца в районе Сукхумвит. Они сблизились с немцем, а затем отправились с ним в его номер в гостинице. Там женщины опоили нового знакомого, а когда тот уснул, ограбили.

Ранее в Ирландии 80-летнюю туристку ограбили во время жестокого нападения. Преступник повалил ее на землю, сломав ей руку, выхватил сумочку и скрылся.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      Россиянам раскрыли метод борьбы с шумными соседями

      Россия увеличила поставки одного мясного продукта

      В России рассказали об ответе на атаку на Севастополь при участии США

      В Европе захотели закрыть «самую большую лазейку» в антироссийских санкциях

      Героя России Магасумова осудили за выстрел в жительницу Луганска

      Тарасова ответила назвавшему показ Евро-2024 в России предательством Фетисову

      В российском регионе фотоловушка сняла чесавшегося о дерево медведя

      Президент страны БРИКС потребовал от Милея извинений за его глупости

      Бывший премьер-министр России описал траты участников СВО на обмундирование

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше