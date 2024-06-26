Трансгендер накачал туриста наркотиками и был пойман в усыпанном амфетамином номере отеля

В Таиланде женщина-трансгендер и ее подруга опоили и ограбили туриста

В Таиланде женщина-трансгендер и ее подруга накачали немецкого туриста наркотиками и ограбили его. Об этом сообщает Khaosod English.

По информации издания, туристическая полиция Бангкока арестовала преступниц 26 июня. Они были пойманы в номере отеля, усыпанном метамфетамином и алпразоламом. Их обвиняют в краже наличных, кредитных карт и камеры.

Преступницы признались в содеянном и рассказали, что встретили иностранца в районе Сукхумвит. Они сблизились с немцем, а затем отправились с ним в его номер в гостинице. Там женщины опоили нового знакомого, а когда тот уснул, ограбили.

Ранее в Ирландии 80-летнюю туристку ограбили во время жестокого нападения. Преступник повалил ее на землю, сломав ей руку, выхватил сумочку и скрылся.