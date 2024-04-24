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18:06, 24 апреля 2024Путешествия

80-летнюю туристку ограбили во время жестокого нападения в Европе

Irish Independent: на 80-летнюю туристку из США жестоко напали в Ирландии

Фото: Max Fleischmann / Unsplash

80-летнюю туристку из США ограбили во время жестокого нападения в Европе. Об этом пишет Irish Independent.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в понедельник, 22 апреля, в ирландском городе Килларни. Во время прогулки недалеко от центра города на пожилую женщину напал злоумышленник. Он повалил ее на землю, выхватил сумочку и скрылся с места происшествия, перепрыгнув через стену на берегу реки Дина. По данным издания, американка получила травму головы и перелом руки.

Местная полиция занялась расследованием нападения и призвала всех, кто мог быть свидетелем, сообщить об этом.

В ноябре 2023 года российская туристка лишилась телефона после жестокого нападения грабителей на популярном курорте Таиланда Паттайе. Двое мужчин ударили ее по голове и отобрали гаджет.

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      Марина Черняк
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