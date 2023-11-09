Россиянка лишилась телефона после жестокого нападения на курорте Таиланда
Российская туристка лишилась телефона после жестокого нападения грабителей на популярном курорте Таиланда Паттайе. Подробностями истории поделилось местное издание Pattaya News.
Уточняется, что двое тайцев на мотоцикле напали на 23-летнюю Александру Рычкову, когда она возвращалась ночью домой из магазина, ударили ее по голове и отобрали смартфон Realme C1 стоимостью 2500 батов (около 6,5 тысячи рублей). После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.
По данным портала, Рычкова с помощью онлайн-переводчика рассказала о случившемся охраннику многоквартирного дома, находившегося неподалеку. Мужчина сразу же вызвал полицию, которая просмотрела записи с камер видеонаблюдения, чтобы выследить преступников. Россиянку отправили в ближайшую больницу для лечения.
Ранее голый российский турист в Паттайе напал на прохожих, оказал сопротивление полиции при задержании и попал на видео. На снятых очевидцами кадрах обнаженный мужчина идет по проезжей части, а затем подходит к сидящей на скутере паре тайцев и ударом в голову сбивает водителя.