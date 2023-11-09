Россиянка лишилась телефона после жестокого нападения на курорте Таиланда

Pattaya News: грабители напали на россиянку и отобрали у нее телефон в Паттайе

Российская туристка лишилась телефона после жестокого нападения грабителей на популярном курорте Таиланда Паттайе. Подробностями истории поделилось местное издание Pattaya News.

Уточняется, что двое тайцев на мотоцикле напали на 23-летнюю Александру Рычкову, когда она возвращалась ночью домой из магазина, ударили ее по голове и отобрали смартфон Realme C1 стоимостью 2500 батов (около 6,5 тысячи рублей). После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

По данным портала, Рычкова с помощью онлайн-переводчика рассказала о случившемся охраннику многоквартирного дома, находившегося неподалеку. Мужчина сразу же вызвал полицию, которая просмотрела записи с камер видеонаблюдения, чтобы выследить преступников. Россиянку отправили в ближайшую больницу для лечения.

Ранее голый российский турист в Паттайе напал на прохожих, оказал сопротивление полиции при задержании и попал на видео. На снятых очевидцами кадрах обнаженный мужчина идет по проезжей части, а затем подходит к сидящей на скутере паре тайцев и ударом в голову сбивает водителя.