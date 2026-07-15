ВСУ убили инженера, отвечавшего за безопасность на Запорожской АЭС. Как отреагировала Россия?

Лихачев: Главного инженера Запорожской АЭС Яковлева убили в результате теракта

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева в результате целенаправленного удара со стороны Украины.

По данным корпорации, дрон Вооруженных сил Украины атаковал служебный автомобиль на границе промышленной зоны станции и Энергодара. Вместе с Яковлевым погиб водитель Дмитрий Филиппов.

Эта трагедия стала возможной в результате не просто попустительства, а прямого поощрения преступного киевского режима наращивания террористических актов со стороны западных государств Алексей Лихачев глава «Росатома»

Госкорпорация ожидает от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оперативной и четкой реакции на произошедшее. Российское политическое руководство проинформировано о случившемся. Глава «Росатома» выразил соболезнования родным и близким погибших.

Руководство ЗАЭС заявило, что убийство Александра Яковлева является посягательством на принцип безопасности ядерных объектов. Подчеркивается, что инженер отвечал за безопасность эксплуатации станции.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале призвала главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси обратить внимание на трагический инцидент.

Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства Мария Захарова официальный представитель МИД России

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования семье и близким главного инженера, а также отметил, что противник «изо всех сил старается, чтобы ЗАЭС прекратила свою работу, а люди покидали рабочие места».

Кроме того, мэр города — спутника ЗАЭС Максим Пухов заявил, что «киевский режим убил главного инженера Запорожской АЭС, который не позволял радиационной угрозе нависнуть на Россией, Украиной, Европой и всем миром».

ВСУ попытались убить жителей Энергодара

Ранее директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина сообщила, что с 7 июля украинские военные распространяют среди жителей Энергодара ложные сообщения с помощью беспилотников, оснащенных ретрансляторами.

Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре Константин Михальчевский / РИА Новости

В них говорится о якобы срочной эвакуации через несуществующий «зеленый коридор». Он, как подчеркивается, действует ежедневно с 5:00 до 11:00. При этом именно на этом маршруте, по информации служб, Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно заминировали дорогу, указанную в своих сообщениях.

Провокация, как рассказала Яшина, не достигла цели — «паники нет и массовых попыток выезда не зафиксировано». Однако, по ее словам, подобные действия серьезно осложняют передвижение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов.

ЗАЭС отрезали от внешнего питания 20 раз

Агентство ТАСС писало, что 20 июня Запорожская атомная электростанция оказалась полностью отрезана от внешнего питания в 20-й раз с начала конфликта на Украине.

Уточнялось, что «ситуация с ядерной безопасностью на площадке станции нестабильна». В МАГАТЭ заметили, что причиной выхода из строя единственной работающей внешней ЛЭП ЗАЭС — «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт — стала «неисправность внутренних линий электроснабжения станции».

Помимо этого, сообщалось, что аварийные дизельные генераторы, обеспечивающие резервное электроснабжение систем охлаждения активных зон реакторов, запустили в автоматическом режиме.

Ранее Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии сейчас не может назвать виновных в обстрелах Запорожской атомной электростанции.