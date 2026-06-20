ЗАЭС оказалась отрезана от внешнего питания в 20-й раз с начала конфликта на Украине

МАГАТЭ: Запорожская АЭС оказалась полностью отрезана от внешнего питания

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оказалась полностью отрезана от внешнего питания, это произошло в 20-й раз с начала конфликта на Украине. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Запорожская АЭС сегодня в 20-й раз за период военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке станции», — говорится в заявлении агентства.

В МАГАТЭ конкретизировали, что причиной выхода из строя единственной работающей внешней ЛЭП ЗАЭС — «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт — послужила «неисправность внутренних линий электроснабжения станции».

Также отмечается, что аварийные дизельные генераторы, которые обеспечивают резервное электроснабжение систем охлаждения активных зон реакторов, были запущены в автоматическом режиме.

Ранее в июне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что отказ МАГАТЭ назвать виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) поощряет новые удары. По его словам, агентство не дало внятной оценки ситуации, хотя несло ответственность за соблюдение прекращения огня.