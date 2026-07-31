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16:01, 31 июля 2026 (обновлено: 16:03, 31 июля 2026)Мир

Захарова оценила массовый прорыв мигрантов в испанский город Сеута

Захарова связала прорыв мигрантов в Сеуту с внутренним раздраем в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Произошедшее в испанском автономном городе Сеута в Африке демонстрирует системный кризис западной модели. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя беспорядки, охватившие испанские автономные города в Африке Сеута и Мелилья.

«Как же были правы все руководители Евросоюза, когда говорили о неминуемости вторжения. [Глава Ерокомиссии] Урсула [фон дер Ляйен], [глава евродипломатии] Кая [Каллас], [бывший глава дипломатии ЕС] Жозеп Боррель — гении предвидения. Ошиблись только в двух моментах: направлении и субъекте. Ждали Россию с востока, а накрыло с юга Северной Африкой», — написала дипломат.

По словам Захаровой, произошедшее стало результатом «внутреннего раздрая в западном лагере». Она перечислила причины кризиса: «отказ от норм права, легализация беззакония, в первую очередь морского пиратства, политический беспредел, вызванный приматом наживы и идеологии над моралью, наукой и здравым смыслом».

Представитель МИД также обратила внимание на гибель мигрантов. «Девять тел обнаружены на берегу. За последние месяцы при попытках пересечь границу в районе Сеуты погибли не менее 60 человек», — отметила она. Захарова задалась вопросом, почему европейские чиновники и международные организации не реагируют на ситуацию.

«Где Кая [Каллас] с Урсулой [фон дер Ляйен]? Где американские ультралибералы с пакетом печенек? И, кстати, а где Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев? Где омбудсмены стран ЕС? Где Еврокомиссия с ее "европейскими ценностями"?» — написала дипломат.

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«Происходящее в Сеуте поражает воображение» Тысячи мигрантов прорвали границу Испании. Самые яркие кадры миграционного кризиса
«Происходящее в Сеуте поражает воображение»Тысячи мигрантов прорвали границу Испании. Самые яркие кадры миграционного кризиса
Сегодня

Ранее испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города. По данным МВД Испании, за последние сутки из Марокко в автономный город Сеута незаконно проникли около 49 тысяч мигрантов.

Испанское правительство мобилизовало войска, дислоцированные в эксклаве, для помощи Гражданской гвардии, которая оказалась перегружена работой.

Резкий рост числа переходов связан с решением Верховного суда Испании, запретившим немедленно возвращать в Марокко мигрантов, задержанных в море.

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