Испания мобилизовала войска из-за массового прорыва границы мигрантами

Испанское правительство мобилизовало войска, дислоцированные в эксклаве Испании в Северной Африке Сеута, для помощи Гражданской гвардии из-за массового прорыва границы мигрантами. Об этом сообщает El País.
30 июля тысячи людей беспрепятственно пересекли границу со стороны Марокко. Сначала они шли по суше, а затем переплывали по морю. По меньшей мере 18 человек не выжили, пытаясь добраться до границы.
Гражданская гвардия и службы экстренной помощи оказались перегружены работой.
Хуан Хесус Вивас, глава Сеуты, обратился к национальному правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение и взять ситуацию под свой контроль. В торжественном обращении он призвал население к спокойствию и напомнил своим согражданам, что Сеута не впервые сталкивается с подобным, и всегда делает это с мужеством.
«Вместе и сообща мы это преодолеем», — отметил он.
Премьер-министр Педро Санчес планирует посетить Сеуту 31 июля.
Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал к закрытию Шенгенской зоны для Испании после того, как сотни мигрантов пересекли границу из Марокко в Сеуту.