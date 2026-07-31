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08:57, 31 июля 2026Мир

Испания мобилизовала войска из-за массового прорыва границы мигрантами

Испания мобилизовала войска из-за массового прорыва границы мигрантами в Сеуте
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Испанское правительство мобилизовало войска, дислоцированные в эксклаве Испании в Северной Африке Сеута, для помощи Гражданской гвардии из-за массового прорыва границы мигрантами. Об этом сообщает El País.

30 июля тысячи людей беспрепятственно пересекли границу со стороны Марокко. Сначала они шли по суше, а затем переплывали по морю. По меньшей мере 18 человек не выжили, пытаясь добраться до границы.

Гражданская гвардия и службы экстренной помощи оказались перегружены работой.

Хуан Хесус Вивас, глава Сеуты, обратился к национальному правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение и взять ситуацию под свой контроль. В торжественном обращении он призвал население к спокойствию и напомнил своим согражданам, что Сеута не впервые сталкивается с подобным, и всегда делает это с мужеством.

«Вместе и сообща мы это преодолеем», — отметил он.

Премьер-министр Педро Санчес планирует посетить Сеуту 31 июля.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал к закрытию Шенгенской зоны для Испании после того, как сотни мигрантов пересекли границу из Марокко в Сеуту.

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