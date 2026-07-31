Секатор вонзился в лицо российскому подростку во время игры

Секатор вонзился в лицо 14-летнему подростку во время игры с братом в Дюртюлях в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава российской республики в «Максе».
В ведомстве пояснили, что лезвие садового орудия попало в щеку школьника. Его экстренно госпитализировали. Компьютерная томография показала, что секатор прошел через мягкие ткани и верхнечелюстную пазуху. До глазницы оставалось меньше миллиметра — любое неосторожное движение могло привести к потере зрения.
Врачам удалось извлечь предмет и восстановить поврежденные ткани. Состояние подростка стабилизировалось, угрозы его жизни и здоровью нет.
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