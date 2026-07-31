Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 31 июля 2026 (обновлено: 10:55, 31 июля 2026)Россия

Ракеты ВСУ попали в российские жилые дома

Ракеты ВСУ попали в жилые дома поселка Борисовка Белгородской области
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в жилые дома поселка Борисовка Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, заявление опубликовано в Telegram.

Как сообщили власти, несколько частных домов получили серьезные повреждения. Также при ударе пострадали три человека — супруги и их соседка, жену жителя Борисовки врачи спасти не смогли.

Супруг погибшей в крайне тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и рваными ранами голени и стопы госпитализирован в Борисовскую ЦРБ

оперштаб Белгородской области

Какие именно снаряды использовали ВСУ при ударе по Борисовке, не уточняется.

Ранее сообщалось о массированном ночном налете украинских дронов на российские регионы. Атаке подверглись заводы и логистические центры в тысяче километров от границы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина атаковала дронами российские регионы. Атаке подверглись заводы и логистические центры в тысяче километров от границы
    В России сделали заявление о сроках завершения СВО
    Резкие вопросы журналистов болеющей раком Лерчек попали на видео
    Балтфлот России принял «Валентина Рыкова»
    Маск высмеял массовый прорыв границы Испании мигрантами
    Продажи машин «большой немецкой тройки» рухнули из-за Китая и США
    Москвичи оказались самыми вежливыми в одном вопросе
    К армянскому оппозиционеру пришли с обысками
    Оставшаяся без ноги российская зоозащитница вернулась к спасению медведей и потеряла руку
    Названо число проникших за сутки в испанскую Сеуту мигрантов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok