Ракеты ВСУ попали в жилые дома поселка Борисовка Белгородской области

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в жилые дома поселка Борисовка Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, заявление опубликовано в Telegram.

Как сообщили власти, несколько частных домов получили серьезные повреждения. Также при ударе пострадали три человека — супруги и их соседка, жену жителя Борисовки врачи спасти не смогли.

Супруг погибшей в крайне тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и рваными ранами голени и стопы госпитализирован в Борисовскую ЦРБ оперштаб Белгородской области

Какие именно снаряды использовали ВСУ при ударе по Борисовке, не уточняется.

Ранее сообщалось о массированном ночном налете украинских дронов на российские регионы. Атаке подверглись заводы и логистические центры в тысяче километров от границы.