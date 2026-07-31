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11:31, 31 июля 2026 (обновлено: 11:35, 31 июля 2026)Россия

В России заявили о новом этапе СВО

Военный эксперт Кнутов заявил о начале нового этапа СВО
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина еще в мае перешла к войне на истощение, начав наносить удары по гражданским и энергетическим объектам России. О новом этапе специальной военной операции (СВО) заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru».

«Украина называет эту войной на истощение, но реально некоторые украинские политики называют это тотальной войной. Они перешли, что называется, очередную красную черту и начали работать по нашим объектам в тылу, в глубоком тылу», — сказал Кнутов.

Аналитик подчеркнул, что новый этап характеризуется ударам по незащищенным гражданским целям, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам. По словам Кнутова, Украина перешла к этому режиму боевых действий из-за тяжелого положения в экономике и армии.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия хочет закончить проведение спецоперации на Украине в 2026 году. Сейчас, по его мнению, все зависит от того, как будут складываться обстоятельства, связанные с международной обстановкой и ударами украинских военных по российским регионам.

До этого президент Владимир Путин отмечал, что Россия добьется целей специальной военной операции. Глава государства также указывал, что чувство единства, возникшее у россиян, должно сохраняться и после завершения СВО.

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