Военный эксперт Кнутов заявил о начале нового этапа СВО

Украина еще в мае перешла к войне на истощение, начав наносить удары по гражданским и энергетическим объектам России. О новом этапе специальной военной операции (СВО) заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru».

«Украина называет эту войной на истощение, но реально некоторые украинские политики называют это тотальной войной. Они перешли, что называется, очередную красную черту и начали работать по нашим объектам в тылу, в глубоком тылу», — сказал Кнутов.

Аналитик подчеркнул, что новый этап характеризуется ударам по незащищенным гражданским целям, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам. По словам Кнутова, Украина перешла к этому режиму боевых действий из-за тяжелого положения в экономике и армии.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия хочет закончить проведение спецоперации на Украине в 2026 году. Сейчас, по его мнению, все зависит от того, как будут складываться обстоятельства, связанные с международной обстановкой и ударами украинских военных по российским регионам.

До этого президент Владимир Путин отмечал, что Россия добьется целей специальной военной операции. Глава государства также указывал, что чувство единства, возникшее у россиян, должно сохраняться и после завершения СВО.