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11:04, 31 июля 2026Россия

В России сделали заявление о сроках завершения СВО

Сенатор Карасин заявил, что Россия хочет завершить СВО в 2026 году
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» сделал заявление о сроках завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, Россия хочет закончить ее проведение в 2026 году.

«Мы бы, естественно, хотели завершить эту операцию в этом году, но вопрос не только в нас, не только в решимости наших ребят и решимости всей страны», — обозначил Карасин.

Российский сенатор подчеркнул, что все зависит от того, как будут складываться все обстоятельства, связанные с продолжающимся украинским конфликтом, в том числе — от международной обстановки и ситуации с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России.

«Желание есть, но важно это желание превратить в реальность, в этом суть (...) Одним словом, все зависит от всего», — заключил Карасин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения СВО. Он также подчеркнул, что стране нужна победа, но не любой ценой.

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