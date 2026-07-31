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11:36, 31 июля 2026 (обновлено: 11:46, 31 июля 2026)Забота о себе

Одно действие оказалось способно состарить кожу всего за две недели

Дерматолог Троицкая: Активное пребывание на солнце может за две недели состарить кожу
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom

Активное пребывание на солнце способно всего за две недели заметно состарить кожу, усилив процессы фотостарения. Об этом RT рассказала врач-косметолог, дерматолог «СМ-Клиника» Ирина Троицкая.

«Под действием UVA-лучей разрушаются коллагеновые и эластиновые волокна, снижается плотность кожи — появляются мелкие морщины и ухудшается ее упругость. При этом повреждения накапливаются даже без солнечного ожога», — пояснила специалист.

Не менее опасно оказалось и обезвоживание, добавила она. Жара, ветер, морская вода и кондиционированный воздух способствуют активной потере влаги, из-за чего кожа становится сухой, появляются мелкие морщины.

«После купания дополнительную проблему создает морская соль. Если ее не смывать пресной водой, она усиливает потерю влаги и делает кожу более уязвимой перед солнцем», — предупредила Троицкая.

Еще одно неприятное и частое последствие отпуска — появление пигментных пятен. Чтобы этого избежать, следует не забывать обновлять солнцезащитный крем каждые два часа и после каждого купания. Мазать его следует на все тело.

В заключение доктор пояснила, что красивый загар — это не признак здоровья кожи, а ее защитная реакция на повреждение ультрафиолетом.

Ранее детский дерматолог, косметолог, дерматолог Клиники «Семейная» Александра Пашкова раскрыла россиянам способы, которые помогут восстановить кожу после загара.

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