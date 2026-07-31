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12:35, 31 июля 2026 (обновлено: 12:55, 31 июля 2026)Россия

В Минобороны раскрыли детали боев с ВСУ в Черном море

Минобороны: В Черном море уничтожены три морских дрона ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

Черноморский флот за минувшие сутки уничтожил три морских дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали боев в Черном море раскрыло Министерство обороны.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Всего в течение недели российские военные поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза, четыре балкера, два буксира, килекторное судно и десантный катер.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам на Украине. Для атак использовались беспилотники, а также высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования.

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