В Минобороны раскрыли детали боев с ВСУ в Черном море

Минобороны: В Черном море уничтожены три морских дрона ВСУ

Черноморский флот за минувшие сутки уничтожил три морских дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали боев в Черном море раскрыло Министерство обороны.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Всего в течение недели российские военные поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза, четыре балкера, два буксира, килекторное судно и десантный катер.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам на Украине. Для атак использовались беспилотники, а также высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования.