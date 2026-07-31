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13:29, 31 июля 2026 (обновлено: 13:46, 31 июля 2026)Бывший СССР

В городе на западе Украины произошли сильные взрывы без воздушной тревоги

«Страна.ua»: В Хмельницком на Украине произошли сильные взрывы без воздушной тревоги
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В Хмельницком на западе Украины произошли сильные взрывы без объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Хмельницком идут новые взрывы и детонация (...) Тревога в регионе не объявлялась», — говорится в сообщении.

Как рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Хмельницкой области Сергей Тюрин, в результате взрывов никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

Авторы российского Telegram-канала «Изнанка» предположили, что взрыв произошел на складе боекомплекта Вооруженных сил Украины.

В начале июля в Вишневом под Киевом взорвался склад с боеприпасами, расположенный вблизи жилых домов. В результате произошедшего были уволены двое руководителей Государственного концерна «Укроборонпром».

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