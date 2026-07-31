В городе на западе Украины произошли сильные взрывы без воздушной тревоги

«Страна.ua»: В Хмельницком на Украине произошли сильные взрывы без воздушной тревоги

В Хмельницком на западе Украины произошли сильные взрывы без объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Хмельницком идут новые взрывы и детонация (...) Тревога в регионе не объявлялась», — говорится в сообщении.

Как рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Хмельницкой области Сергей Тюрин, в результате взрывов никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

Авторы российского Telegram-канала «Изнанка» предположили, что взрыв произошел на складе боекомплекта Вооруженных сил Украины.

В начале июля в Вишневом под Киевом взорвался склад с боеприпасами, расположенный вблизи жилых домов. В результате произошедшего были уволены двое руководителей Государственного концерна «Укроборонпром».