Россиянам раскрыли причины отказа одному виду арендаторов

«Циан»: Арендаторам с животными отказывают из-за риска порчи имущества

Арендаторам с питомцами зачастую отказывают в съеме квартиры. Чего боятся в таком случае квартировладельцы, в ходе совместного опроса выяснили аналитики сервиса «Циан» и дистрибьютора товаров для животных «Валта». Результаты исследования публикуют РИА Новости.

Заселять таких жильцов отказываются 45 процентов участников опроса. Главное, чего опасаются арендодатели, сталкиваясь с любителями животных — порча имущества. Риск повреждения мебели и ремонта упомянули 66 процентов респондентов. Посторонних запахов и сложностей с уборкой боятся 59 процентов наймодателей, а 41 процент хозяев тревожится, что из-за проживания с животными квартира потеряет привлекательность для будущих арендаторов.

Из тех, кто все же готов сдавать квартиру жильцам с питомцами, 18 процентов опрошенных сделали бы это безо всяких ограничений, а 37 процентов выдвинули бы дополнительные требования. Одним из наиболее частых является возмещение ущерба имуществу (61 процент), также среди предъявляемых арендаторам условий называли заказ клининга (51 процент) и четкое ограничение числа животных (40 процентов). Повышенный залог не вошел в тройку самых популярных требований, равно как и подъем арендной платы на 10-20 процентов.

Ранее были названы города России, где арендаторам с животными легче всего отыскать квартиру. Рейтинг возглавили Владивосток и Казань.