Каждый двадцатый россиянин изъявил желание отправиться в отпуск с тещей

Больше половины россиян признались, что не хотят путешествовать со своими родственниками

Больше половины россиян признались, что не хотят путешествовать со своими родственниками, при этом каждый двадцатый изъявил желание отправиться в отпуск с тещей. Таковы данные исследования аналитиков сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

55 процентов респондентов отдали предпочтение отпуску без родных. А те, кто рассматривает семейный отдых, решили, что возьмут попутчиками родителей — 11 процентов, старшего брата — 10 процентов. Пять процентов опрошенных заявили, что с удовольствием отправились бы в путешествие с тещей. Еще 9 процентов россиян готовы отдыхать вместе с любыми родственниками.

При этом чаще всего россияне отказываются ездить повторно в отпуск с друзьями — 30 процентов отметили, что после поездки с ними больше не готовы повторять такой опыт. «На втором месте оказались собственные родители — 26 процентов россиян не готовы отправляться отдыхать со своими мамой и папой. Замыкают тройку антипутешественников коллеги и руководители: 24 процента россиян заявили, что не хотели бы проводить отпуск с людьми, с которыми работают», — говорится в исследовании.

Ранее россияне признались во лжи близким по поводу одной детали в отпуске.