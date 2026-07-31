Украинский спортсмен получил два года условно за договорные матчи в игре FIFA

Украинский киберспортсмен получил срок за организацию договорных матчей в игре FIFA. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

Киберспортсмен под ником Serxio23 в составе организованной преступной группировки заработал около девяти тысяч долларов на договорных матчах с ноября 2022 по октябрь 2024 года. Установлена его причастность к четырем договорным играм.

Serxio23 признал свою вину. Также он заключил соглашение с прокурором и активно помогал следствию. Исходя из этого, суд назначил киберспортсмену два года тюремного заключения условно.

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